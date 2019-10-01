2019-10-01T15:30:07+03:00
Происшествия

Ураганный ветер снес светофор и кусок крыши в Петербурге

Шторм продолжает бушевать в Северной столице и громить все на своем пути [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Кусок крыши оторвало сильным ветром в ПетербургеКусок крыши оторвало сильным ветром в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Сильный ураганный ветер, который буквально набросился на Петербург во вторник, 1 октября, ломает и крушит все на своем пути. В Невском и Выборгском районе города шторм снес кусок крыши с дома, а также уронил светофор прямо на проезжую часть. Горожане с опаской ходят по улицам, внимательно следя за плохо закрепленными конструкциями, которые могут упасть от порыва ветра в любой момент.

- На улице Тельмана при сильном порыве ветра слетел с крыши металлический лист, по чистой случайности не причинив вреда здоровью жильцов и не нанеся ущерба имуществу, - рассказали очевидцы в соцсети.

Также местные жители отметили, что месяц назад проводился ремонт данной крыши. Они считают, что металлический лист просто лежал, забытый рабочими, и был не закреплен.

Ураган повалил светофор в Выборгском районе города Фото: СОЦСЕТИ

Ураган повалил светофор в Выборгском районе городаФото: СОЦСЕТИ

Другое ЧП произошло на пересечении Гражданского проспекта и Луначарского. Там ураган снес светофор, который свалился прямо на проезжую часть, перегородив полторы полосы движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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