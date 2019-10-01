2019-10-01T15:47:27+03:00
Общество

Смотрим и плачем: В Петербурге сожгли 420 килограммов санкционных продуктов

В печь отправились изъятые за неделю у торговцев сыр, колбаса и прочие деликатесы [видео]
Петр КИБЕР
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Любимый петербуржцами финский сыр отправился на "переплавку". Фото: Россельхознадзор по СПб ЛО и ПО.Любимый петербуржцами финский сыр отправился на "переплавку". Фото: Россельхознадзор по СПб ЛО и ПО.
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Инспектора Россельхознадзора продолжают стоять на страже здоровья россиян и не пускают на столы граждан санкционные продукты. Так, за неделю рейда по торговым точкам у продавцов было изъято 420 килограммов сыра и колбасы из стран Евросоюза. Все они (продукты) безжалостно отправились в печь.

- По итогам контрольно-надзорных мероприятий инспекторы изъяли более 391 килограмма молочной продукции, 25 килограммов мясных полуфабрикатов и 3,5 килограмма рыбы в пяти торговых точках на северо-востоке Петербурга, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В списке изъятого оказались продукты не только из Финляндии, но и Эстонии, Польши, Дании, Швеции и Германии. Впрочем, судьба у деликатесов оказалась одинаковой. Их всех безжалостно отправили в печь. А чтобы никто не сомневался, процесс сняли на видео.

Смотреть на это без слез трудно, но закон есть закон.

А «Комсомолка» напоминает туристам, что провозить из ЕС в Россию для личного пользования можно не больше 5 килограммов продуктов на человека и только в заводской упаковке.

Россельхознадзор уничтожил более 400 кг санкционки из Скандинавии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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