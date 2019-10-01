«Краковская» с опарышами: Петербуржец купил в магазине колбасу с личинками мух

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-01T15:54:30+03:00

В копченом изделии оказалось мяса больше, чем написано в составе [видео]

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Житель Санкт-Петербурга решил пообедать на работе, отправился в магазин, купил «Краковской» колбасы и обнаружил в ней неприятный «сюрприз», который отбил весь аппетит. Во вторник, 1 октября, мужчина опубликовал в сети жалобу – разломив мясное изделие, он нашел внутри множество маленьких, беленьких опарышей.

- Купил колбасу в «Ленте» на Уральской улице. Разломил и увидел опарышей. Ну, ничего, бывает, - пошутил петербуржец, который так и не смог пообедать.

На упаковке стоит пометка, дата производства колбасы 25 сентября, срок годности до 4 ноября. Видимо, шутят петербуржцы в соцсети, опарыши как раз должны были дорасти в следующем месяца, а то больно маленькие пока что.

Мужчина, купивший колбасу, отправился обратно в магазин с жалобой. Взглянув на «Краковскую», ему сказали, что могут вернуть 300 рублей за покупку. Однако горожане советуют лучше сразу обратиться в Роспотребнадзор, чтобы инспекторы нагрянули в супермаркет с проверкой.

ИСТОЧНИК KP.RU