Михаила Боярского застукали за парковкой машины на встречной полосе Невского проспекта

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-01T16:09:37+03:00

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Известного артиста Михаила Боярского заметили за нарушением ПДД в Петербурге. Как говорится, никогда не было, и, вот, опять. Днем во вторник, 1 октября, изумленные горожане наблюдали за тем, как презентабельный черный Mercedes припарковался на Невском проспекте, на пешеходном переходе, плюс ко всему, еще на встречной полосе движения. Изумленные петербуржцы увидели, как из элитного автомобиля вышел не кто иной, как знаменитый «мушкетер».

- Перекресток Невского и Большой Конюшенной. Стою на светофоре. С Большой Конюшенной выезжает «Мерс», и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе, - поделился увиденным в сети горожанин.

«Куда смотрят гвардейцы кардинала?», шутят петербуржцы, отмечая, что это уже не первый раз, когда автомобиль Боярского замечают припаркованным в неположенном месте.

Так, на Невском проспекте машина актера уже стояла на тротуаре, преграждая обычным пешеходам путь. Несмотря на всенародную любовь к Д,Артаньяну, петербуржцы поведением артиста не довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU