На КАД на 17 дней перекрыли две полосы движения

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-01T16:38:34+03:00

Две полосы кольцевой дороги в Санкт-Петербурге перекрыли с 1 октября 2019 года.

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Две полосы кольцевой дороги в Санкт-Петербурге перекрыли с 1 октября 2019 года для устранения колейности. Ремонт проведут на участке от КАД на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») до транспортной развязки КАД на пересечении с Шафировским проспектом.

- В период с 1 по 17 октября 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - уточняют в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Об ограничении движения по полосам водителей предупредят с помощью электронных табло КАД, а также ограничительными дорожными знаками.

Сообщается, что ремонтировать дорогу будут в круглосуточном режиме в три смены.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU