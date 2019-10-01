Доехать на «Ласточке» из Петербурга в Москву можно будет за 1000 рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-01T16:43:35+03:00

В октябре цены битетов на "Ласточку" от Петербурга в Москву и обратно будут снижены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Всего тысячу рублей будет в октябре 2019 года стоить билет на поезд из Петербурга до Москвы или обратно. Правда речь идет не о всех составах, а лишь о «Ласточке». Именно на поездки в скоростной электричке действуют специальные тарифы.

- Стоимость проезда в базовом и экономическом классах обслуживания составит 1 тысячу рублей, а в бизнес-классе – 2501 рубль, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Предложение действует для пары поездов 801/802, которые ежедневно отправляются из Москвы в 16:55 и прибывают в Санкт-Петербург в 00:30 или в обратном направлении в 13:30 с Московского вокзала, чтобы в 21:52 привезти пассажиров в столицу.

Остановки: НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Угловка, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Любань, Тосно, Колпино, Обухово (и в обратном порядке). Таким образом, время в пути составит семь с половиной или восемь с половиной часов.

При этом действуют специальные скидки: для молодежи до 21 года или людей старше 60 лет цена будет снижена на 30 процентов, а при покупке билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20 процентов.

Пониженные тарифы действуют лишь с 1 по 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU