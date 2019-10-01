2019-10-01T17:05:17+03:00
Общество

Новый маршрут автобуса соединит Кудрово и Петербург

Транспорт до станции метро «Улица Дыбенко» появится уже в декабре 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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Кудрово и проспект Большевиков соединит новый маршрут автобусаКудрово и проспект Большевиков соединит новый маршрут автобусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новый маршрут автобуса, который соединит город Кудрово и Санкт-Петербург, появится уже в декабре 2019 года. Правительство Ленинградской области во вторник, 1 октября, объявило о том, что организует общественный транспорт, который будет курсировать до проспекта Большевиков. Полагается, что автобус значительно облегчит сообщение между городом и областью.

- Учитывая то, что на проспекте Большевиков нет поворота налево в направлении Кудровского проезда, пути автобусов «в Кудрово» и «из Кудрово» будут разные, - рассказала пресс-служба области.

Так, от метро «Улица Дыбенко» автобус по одноименной улице будет идти до Искровского проспекта, свернет на Тельмана, а дальше по проспекту Большевиков, через Кудровский проезд на проспект Строителей и Пражскую улицу. В обратном направлении автобусы поедут по Пражской улице, Европейскому проспекту и проспекту Строителей, далее через Кудровский проезд выедут на проспект Большевиков — к станции метро «Улица Дыбенко».

В планах автобусы по новому маршруту запустить уже к декабрю. Курсировать они будут раз в 15 минут, а для льготников предусмотрены скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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