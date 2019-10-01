Петербурженка делала ремонт в туалете и нашла боевую гранату
Необычную и взрывоопасную находку обнаружила в собственном туалете жительница Невского района Санкт-Петербурга. Женщина решила в кои-то веки сделать ремонт и начала разбирать шкаф с различным барахлом, который имеется над сливным бачком почти в каждом доме. В руки ей попал сверток, в котором лежали боеприпасы. За этом последовал звонок по номеру «112».
- Сначала хозяйка не поняла, что именно лежит в свертке из камуфляжной ткани. Развернув его, она увидела патроны и ручную гранату, - пишет «Мойка 78».
Приехавшие на вызов взрывотехники ОМОНа подтвердили, что граната боевая. Дабы не подвергать никого опасности - кто знает, что еще могло оказаться в туалете, всех жителей подъезда вывели на улицу. После этого боеприпасы вывезли на полигон.
Их происхождение выяснилось быстро. Дело в том, что покойный муж женщины в 90-е годы служил в горячих точках и привез оттуда такой «сувенир». Все эти годы он мирно лежал на полочке в туалете. И, по счастью, не взорвался.
ИСТОЧНИК KP.RU