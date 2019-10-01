Ураган и сильный ливень накроют Петербург в среду

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-01T17:18:49+03:00

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Жителя Петербурга, по-возможности, лучше остаться дома в среду, 2 октября. Синоптики и МЧС предупредили горожан о том, что Северную столицу снова накроют ураганный ветер и сильные ливни. Осень не на шутку разгулялась в городе на Неве, преподнося все новые сюрпризы.

- Согласно прогнозу главных синоптиков Петербурга, в среду, 2 октября, в городе ожидается местами ливневый дождь, а также усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Причем, ураган подует с юго-запада и запада, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Спасатели советуют петербуржцам особо не планировать прогулки, а лучше оставаться дома или на работе. Также, напоминают, что если ливень застанет вас на улице, прятаться в подземных переходах не стоит, потому что туда в первую очередь начнет заливаться вода. Автомобилистам следует быть максимально внимательными и вежливыми водителями, так как на мокрых, скользких дорогах вероятность попасть в ДТП очень велика.

Также следует подготовиться к урагану. Заранее убрать с открытых балконов вещи, так как их может снести. Уходя из дома надо закрыть окна, не парковать машины рядом с неустойчивыми конструкциями, чтобы потом не разбираться со страховой компанией из-за упавшего на капот дерева или дорожного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU