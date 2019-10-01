В Сосновом Бору проведут эвакуацию

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-01T18:05:49+03:00

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Вой сирен и присутствие десятков спасателей может напугать завтра, 2 октября, жителей Соснового Бора. Но беспокоиться обитателям города атомщиков (а с ним и всему населению Петербурга и Ленинградской области) не нужно. Ведь это будет лишь учебная тревога.

- 2 октября в городе Сосновый Бор пройдут комплексные учения, посвященные ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, приведшей к радиоактивному загрязнению, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Согласно легенде, на трансформаторе атомной станции возник пожар, что привело к аварии и выбросу радиоактивных веществ в атмосферу.

В рамках учений бойцы противопожарной охраны должны будут отработать приемы эвакуации населения, а также борьбы с радиацией. Проверят также систему экстренного оповещения и взаимодействие с разными экстренными службами Ленобласти.

Учения пройдут в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне, проводящейся 1 и 2 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU