2019-10-01T18:09:51+03:00
Общество

Петербургский первоклассник побывал в Мариинском дворце

Экскурсию по Законодательному собранию провел его председатель
Петр КИБЕР
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Петербургскому школьнику устроили экскурсию в Мариинский дворец.Петербургскому школьнику устроили экскурсию в Мариинский дворец.Фото: Тимур ХАНОВ
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1 октября исполнилась мечта обычного петербургского школьника. Кто-то из детей хочет быть летчиком, другие космонавтами или артистами, а первоклассник из Приморского района Северной столицы желал увидеть здание городского парламента изнутри. Экскурсию по Мариинскому дворцу для него провел лично председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Мы трудимся для вас. Вы – будущее Санкт-Петербурга – города-героя Ленинграда, нашей страны. От знаний, которые вы ежедневно получаете, зависит не только ваше будущее, но и будущее России, дорогого нашему сердцу Отечества, - приводит приветственные слова главы парламента пресс-служба Заксобрания.

Со школьником Вячеслав Макаров познакомился во время рабочей поездки в детский лагерь в Рощино. Именно там первоклассник рассказал о мечте - побывать в Мариинском дворце. И теперь она исполнена.

Глава ЗакСа показал юному петербуржцу историческое здание, свой кабинет в нем, а также рассказал о работе городского парламента.

Также в Мариинском дворце во вторник прошло совещание с директорами школ и детских лагерей, посвященное летнему отдыху школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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