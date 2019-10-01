Педагог из Петербурга номинирована на звание Учитель года 2019

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-01T18:30:15+03:00

Учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова вошла в пятерку призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». Фото: Олег ЗОЛОТО

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Учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова вошла в пятерку призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019», который состоялся накануне в Грозном. Почетную номинацию организаторы мероприятия сопроводили статуэтками в виде хрустальных пеликанов. Теперь петербургского педагога гимназии №171 Центрального района отправят в столицу, где пройдет заключительный этап конкурса.

- Третий очный тур «Учитель-лидер» включает в себя два конкурсных испытания: «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Они пройдут на площадке Общественной палаты Российской Федерации и будут транслироваться онлайн, - комментируют в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Торжественный концерт в честь Дня учителя, а также награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» состоится в Государственном Кремлевском дворце 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU