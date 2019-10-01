2019-10-01T18:30:15+03:00
Общество

Педагог из Петербурга номинирована на звание Учитель года 2019

Марина Зезкова вошла в пятерку призеров Всероссийского конкурса
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова вошла в пятерку призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019».Учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова вошла в пятерку призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова вошла в пятерку призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019», который состоялся накануне в Грозном. Почетную номинацию организаторы мероприятия сопроводили статуэтками в виде хрустальных пеликанов. Теперь петербургского педагога гимназии №171 Центрального района отправят в столицу, где пройдет заключительный этап конкурса.

- Третий очный тур «Учитель-лидер» включает в себя два конкурсных испытания: «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Они пройдут на площадке Общественной палаты Российской Федерации и будут транслироваться онлайн, - комментируют в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Торжественный концерт в честь Дня учителя, а также награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» состоится в Государственном Кремлевском дворце 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Граффити с ополченцем ДНР Моторолой в Металлострое узаконили и не станут удалять
Смерть не преграда: В Петербурге хотят судить умершего собственника «Технопоиска», задолжавшего бюджету РФ 2 млрд
Из крайности в крайность: после шторма в Петербурге заметили огромную радугу
Энергетики подготовили магистральные электрические сети Северо-Запада к зиме
Сергей Шнуров вновь выйдет на сцену Мариинского театра
Петербуржцы смогут узнать о профилактике гриппа по телефону
Три тысячи человек подали заявления на электронные визы, чтобы приехать в Петербург
«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» и готов к битве
Петербургский первоклассник побывал в Мариинском дворце
В Сосновом Бору проведут эвакуацию
Ажиотаж спал: Автор граффити с очередью у консульства Финляндии в Петербурге предложил развернуть рисунок
Ураган и сильный ливень накроют Петербург в среду
Петербурженка делала ремонт в туалете и нашла боевую гранату
Новый маршрут автобуса соединит Кудрово и Петербург
Доехать на «Ласточке» из Петербурга в Москву можно будет за 1000 рублей