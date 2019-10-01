«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» и готов к битве
Уже завтра на изумрудное поле стадиона на Крестовском острове выйдут петербургский «Зенит» и португальская «Бенфика». Игра, которая состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов, начнется в 22:00. А 1 октября у команд были намечены предматчевые тренировки.
- Мы должны отдать все силы на поле и сыграть как можно лучше, - приводи слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».
Также наставник сине-бело-голубых отметил, что не все его футболисты готовы выйти на поле: «Малком точно не сыграет, а Азмун может сыграть».
Но в любом случае, битва предстоит серьезная. С другой стороны, для болельщиков такая игра - праздник.
- Мы очень долго ждали этот матч. Все настроены и надеемся на хороший результат, - заявил капитан «Зенита» Бронислав Иванович.
Но окончательный счет покажет табло, а пока игроки петербургского клуба призывают болельщиков прийти на трибуны и поддержать их в первой за долгое время домашней игре в Лиге чемпионов. Матч начнется в 22:00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU