2019-10-01T18:39:09+03:00
Спорт

«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» и готов к битве

Игроки и тренер сине-бело-голубых настроены только на победу и ждут поддержки от болельщиков
Петр КИБЕР
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Бронислав Иванович готов вести за собой "Зенит" в матче с "Бенфикой".Бронислав Иванович готов вести за собой "Зенит" в матче с "Бенфикой".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже завтра на изумрудное поле стадиона на Крестовском острове выйдут петербургский «Зенит» и португальская «Бенфика». Игра, которая состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов, начнется в 22:00. А 1 октября у команд были намечены предматчевые тренировки.

- Мы должны отдать все силы на поле и сыграть как можно лучше, - приводи слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Также наставник сине-бело-голубых отметил, что не все его футболисты готовы выйти на поле: «Малком точно не сыграет, а Азмун может сыграть».

Но в любом случае, битва предстоит серьезная. С другой стороны, для болельщиков такая игра - праздник.

- Мы очень долго ждали этот матч. Все настроены и надеемся на хороший результат, - заявил капитан «Зенита» Бронислав Иванович.

Но окончательный счет покажет табло, а пока игроки петербургского клуба призывают болельщиков прийти на трибуны и поддержать их в первой за долгое время домашней игре в Лиге чемпионов. Матч начнется в 22:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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