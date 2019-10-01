Три тысячи человек подали заявления на электронные визы, чтобы приехать в Петербург

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-01T19:57:02+03:00

Приехать в Петербург по электронным визам уже в первый день захотели три тысячи человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным МИДа России, это граждане Прибалтики, Финляндии, Польши, Китая и других стран

Изменить размер текста: A A

С 1 октября для Петербурга и Ленинградской области начал работать упрощенный режим въезда для иностранных туристов. Граждане 53 стран, при поездках до восьми суток смогут оформить электронную визу, не тратя на это ни копейки. Услуга оказалась сверхпопулярной.

Что поменялось с 1 октября в жизни Петербурга: хостелы становятся квартирами под сдачу, а иностранные туристы начали оформлять электронные визы 00:00 00:00

- На сегодняшний день подано уже более трех тысяч заявлений от иностранных граждан. Среди них - жители Прибалтики, Финляндии, Польши, Китая и других стран, - завил на брифинге заведующий консульским отделом Представительства МИД России в Санкт-Петербурге Олег Коновалов.

Пока идет эксперимент, все услуги для иностранцев абсолютно бесплатные. им лишь надо оформить заявку на специальном сайте, добавить фото и все. Единственное условие - соблюсти сроки (не позднее 4 суток до поездки).

Впоследствии визы станут платными, но это будет меньше и быстрее, чем традиционный, «бумажный» путь. Въехать в Северную столицу по электронной визе можно на машине, самолетом через «Пулково» или морем - туристов ждут в порту города.

Напомним, что кроме Петербурга и Ленобласти аналогичный режим уже действует в Калиниградской области и на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU