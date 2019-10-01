2019-10-01T19:19:33+03:00
Здоровье

Петербуржцы смогут узнать о профилактике гриппа по телефону

«Горячая линия» будет работать в Северной столице с 1 по 16 октября
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
В Петербурге заработала горячая линия по гриппу.В Петербурге заработала горячая линия по гриппу.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Зима и волна гриппа и ОРВИ не за горами, но у петербуржцев еще есть шанс сделать прививку. Где их делают и как правильно подготовить свой организм к холодам - расскажут специалисты. Сегодня, 1 октября, в Санкт-Петербурге заработал «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ.

По телефону врачи также дадут горожанам рекомендации, как уберечь себя и детей от простудных инфекций.

Получить консультацию можно по телефонам: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), 8-812-572-48-37, 8-812-575-81-02. Звонки будут приниматься в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Получить консультацию смогут все желающие с 1 по 16 октября 2019 года.

- Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом, - комментируют в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Граффити с ополченцем ДНР Моторолой в Металлострое узаконили и не станут удалять
Смерть не преграда: В Петербурге хотят судить умершего собственника «Технопоиска», задолжавшего бюджету РФ 2 млрд
Из крайности в крайность: после шторма в Петербурге заметили огромную радугу
Энергетики подготовили магистральные электрические сети Северо-Запада к зиме
Сергей Шнуров вновь выйдет на сцену Мариинского театра
Три тысячи человек подали заявления на электронные визы, чтобы приехать в Петербург
«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» и готов к битве
Педагог из Петербурга номинирована на звание Учитель года 2019
Петербургский первоклассник побывал в Мариинском дворце
В Сосновом Бору проведут эвакуацию
Ажиотаж спал: Автор граффити с очередью у консульства Финляндии в Петербурге предложил развернуть рисунок
Ураган и сильный ливень накроют Петербург в среду
Петербурженка делала ремонт в туалете и нашла боевую гранату
Новый маршрут автобуса соединит Кудрово и Петербург
Доехать на «Ласточке» из Петербурга в Москву можно будет за 1000 рублей