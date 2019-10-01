Петербуржцы смогут узнать о профилактике гриппа по телефону

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-01T19:19:33+03:00

«Горячая линия» будет работать в Северной столице с 1 по 16 октября

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Зима и волна гриппа и ОРВИ не за горами, но у петербуржцев еще есть шанс сделать прививку. Где их делают и как правильно подготовить свой организм к холодам - расскажут специалисты. Сегодня, 1 октября, в Санкт-Петербурге заработал «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ.

По телефону врачи также дадут горожанам рекомендации, как уберечь себя и детей от простудных инфекций.

Получить консультацию можно по телефонам: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), 8-812-572-48-37, 8-812-575-81-02. Звонки будут приниматься в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Получить консультацию смогут все желающие с 1 по 16 октября 2019 года.

- Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом, - комментируют в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU