Сергей Шнуров вновь выйдет на сцену Мариинского театра

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-01T19:20:46+03:00

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Все знают, что солист группы «Лениград» Сергей Шнуров - хулиган и матерщинник. Правда, умные люди понимают, что это лишь сценический образ. Другая сторона музыканта - воспитанный и интеллигентный человек, артист, играющий в Мариинском театре. Очередное его появление на сцене состоится 1 октября.

- А вы знаете такого Сергея Шнурова? Рок-музыкант, актер, телеведущий, лидер группы «Ленинград» занят в спектакле Мариинского театра в роли Бенвенуто Челлини (в одноименной опере Берлиоза) и в исполнении симфонической сказки для детей «Петя и Волк» Прокофьева, - интригует пресс-служба Мариинки в соцсетях. - Сегодня Сергей вновь будет чтецом, на сей раз – в «Путеводителе по оркестру для молодежи» Бриттена.

Надо сказать, что видеть Шнурова в костюме и белоснежной сорочке непривычно, образ Челлини подходит ему больше. Впрочем, удивляет даже не это, а перемена в человеке, который сойдя с рокерской сцены, выходит на сцену театральную.

Чтец и жнец и певец. Вот такой он многиликий этот Шнур. Фото: Мариинский театр/ Н. Разина

Бесстрастным такое никого не оставляет и вызывает споры в ряде театралов: «Это оскорбление театральной культуры и истории Мариинского театра», «Сережа - образованный, умный и глубокий человек. А мат - это маркетинговый ход. Лично меня, как театрала, не оскорбляет его участие в спектаклях Мариинки».

ИСТОЧНИК KP.RU