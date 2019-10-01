Из крайности в крайность: после шторма в Петербурге заметили огромную радугу
1 октября бушующая утром и днем погода все-таки отступила к вечеру и подарила петербуржцам яркие краски осени. Улицы Северной столицы внезапно озарила огромная радуга, которую было видно во многих районах. Вместе с ней на время пришло и солнышко. После тяжелого рабочего дня петербуржцев вдохновила светлая природная картина, что следует из восторженных комментариях в соцсетях и множества фотографий.
- Какая красотища!
- Тоже кусочек радуги заметил между домами, такая большая!
- Фух, неужели распогодилось!
Где-то радуге пришлось пробиваться сквозь тучи и дождик. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Некоторым районам посчастливилось узреть двойную радугу. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Напомним, что 1 октября в Санкт-Петербурге началось несладко. Например, в Московском районе выпал сильный град, а в Невском и Выборгском ураганный ветер снес кусок крыши с дома и свалил один светофор. Непогода стабильно валила деревья. Более того, городу угрожало наводнение, но к 18 часам стихия отступила и дамбу все же открыли.
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ИСТОЧНИК KP.RU