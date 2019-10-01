2019-10-01T20:01:36+03:00
Происшествия

Смерть не преграда: В Петербурге хотят судить умершего собственника «Технопоиска», задолжавшего бюджету РФ 2 млрд

Родственники злостного неплатильщика налогов возражают против прекращения уголовного дела
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Технопоиск" 2 года уклонялся от уплаты налогов."Технопоиск" 2 года уклонялся от уплаты налогов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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СК РФ по Санкт-Петербургу обвинило умершего собственника «Технопоиска» в уклонении от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате организацией. Обвиняемый скончался еще в 2016 году, но его родственники негодуют и возражают против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Сейчас новое обвинительное заключение рассмотрят в суде.

- По данным следствия, руководство «Технопоиска» с 2012 по 2014 год системно уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Добавляем к этому штрафы и пени и получаем, что организация причинила ущерб бюджету РФ на общую сумму более 2 миллиардов рублей, - поясняет пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Собственники «Технопоиска» решили сэкономить на торговле бытовой техникой. Для этого они вносили в налоговые декларации ложные сведения о своих бизнес-отношениях с рядом юридических лиц, у которых были признаки фирм-однодневок. Благодаря работе петербургских следователей, ущерб, причиненный государству, уже возместили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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