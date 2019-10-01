2019-10-01T20:43:03+03:00
Общество

Граффити с ополченцем ДНР Моторолой в Металлострое узаконили и не станут удалять

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга узаконил граффити некоторых Героев России
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Героев России изобразили на трансформаторной подстанции в Металлострое. Фото: СОЦСЕТИГероев России изобразили на трансформаторной подстанции в Металлострое. Фото: СОЦСЕТИ
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Граффити с портретами некоторых Героев России узаконили в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга. Изначально сотрудников ГАТИ смутили изображения на одной трансформаторной будке в поселке Металлострой. Инспекторы посчитали граффити с Героями России незаконными – якобы «Ленэнерго» ненадлежащим образом содержит фасад своего владения. Спор разрешил только Смольный.

- В итоге дело об административном правонарушении прекращено. Оно касается изображений на трансформаторной подстанции Арсена Павлова, известного как Моторола, Магомеда Нурбагандова, дагестанского полицейского, ставшего жертвой рекрутов ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации), а также Александра Прохоренко – военнослужащего, погибшего в ходе боев за Пальмиру.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что звание Героя России присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением выдающегося геройского подвига.

ИСТОЧНИК KP.RU

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