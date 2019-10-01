2019-10-01T21:21:38+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами «Нивы», перебегая дорогу в Волосово

По словам сотрудников ГИБДД, женщина переходила дорогу в неположенном месте
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бабушка погибла на своем 69-м году жизни.Бабушка погибла на своем 69-м году жизни.Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Около 7 часов вечера 1 октября в городе Волосово Ленинградской области насмерть сбили пенсионерку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. В ту роковую минуту возле дома №16 на улице Хрустицкого двигался автомобиль «Нива». За рулем находился мужчина 1986 года рождения с 13-летним стажем вождения. Проезжая по темной стороне улицы, он не заметил перебегавшую дорогу женщину и сбил ее. К сожалению, от серьезных полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

- По предварительной информации, она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Тот участок крайне плохо освещен. Вдобавок одежда погибшей также темных тонов. Возможно, именно поэтому водитель «Нивы» не успел вовремя среагировать и избежать аварии, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту происшествия сейчас проводится тщательная проверка. Личность женщины уже установили. Оказалось, она погибла на своем 69-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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