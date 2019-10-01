Пенсионерка погибла под колесами «Нивы», перебегая дорогу в Волосово

СЕГОДНЯ 21:21 2019-10-01T21:21:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 7 часов вечера 1 октября в городе Волосово Ленинградской области насмерть сбили пенсионерку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. В ту роковую минуту возле дома №16 на улице Хрустицкого двигался автомобиль «Нива». За рулем находился мужчина 1986 года рождения с 13-летним стажем вождения. Проезжая по темной стороне улицы, он не заметил перебегавшую дорогу женщину и сбил ее. К сожалению, от серьезных полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

- По предварительной информации, она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Тот участок крайне плохо освещен. Вдобавок одежда погибшей также темных тонов. Возможно, именно поэтому водитель «Нивы» не успел вовремя среагировать и избежать аварии, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту происшествия сейчас проводится тщательная проверка. Личность женщины уже установили. Оказалось, она погибла на своем 69-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU