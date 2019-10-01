2019-10-01T22:05:52+03:00
Происшествия

Автоподставщики кидают теннисные мячи в машины и разводят водителей на дорогах Выборгского района

На хитрых мошенников жалуются петербуржцы в соцсетях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам очевидцев, вымогатели орудуют на 2-м Муринском проспекте.По словам очевидцев, вымогатели орудуют на 2-м Муринском проспекте.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржцы заметили хитрых автоподставщиков, орудующих на некоторых дорогах Выборгского района. По словам очевидцев, мошенники сначала едут практически вровень с машинами своих жертв, а после бросают в соседний транспорт теннисный мяч, который сильно ударяет кузов. Далее они активно сигналят и требуют остановиться из-за фальшивого столкновения. Перепуганному водителю тут же предлагают разобраться на месте без вызова стражей порядка.

Вымогателей заметили на 2-м Муринском проспекте от Светлановской площади до станции метро «Площадь Мужества», а также возле проспекта Тореза. Для пользователей соцсетей такой вид развода оказался не новым, так что петербуржцы активно обменивались советами о том, как не попасть на удочку мошенников.

- Надо закрыться в машине и вызвать ГИБДД. Они испугаются и сразу уедут.

- Причем на машине вымогателей уже будут подготовленные царапины или вмятины. Тут главное не вестись, стараться с ними не общаться. В идеале вообще снимать все происходящее на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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