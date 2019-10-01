Шторм парализовал движение электричек из Гатчины в Петербург

СЕГОДНЯ 22:26 2019-10-01T22:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 1 октября шторм остановил движение электричек из Гатчины в Петербург и в обратном пути. Обеспокоенные пользователи соцсетей сообщали о том, что электропоезда на данных направлениях не ходили уже с 19:00. Петербуржцы вынужденно выбирали альтернативные маршруты движения, чтобы поскорее попасть к себе домой после трудового дня. Электрички возобновили работы только спустя час.

- Действительно, штормовое усиление ветра повлекло за собой нарушение работы контактной сети железной дороги на участке «Гатчина-Балтийская - Пудость». Из-за этого задержались некоторые пригородные поезда Балтийского направления. После устранения аварии электрички №6364 «Гатчина - Санкт-Петербург» и №6361 «Санкт-Петербург - Гатчина» продолжили движение с опозданием около часа, - сообщили в пресс-службе ОЖД.

По словам недовольных пассажиров, задержка движения длилась чуть дольше: только в 20:37 один из электропоездов Балтийского направления наконец-то отправился из Гатчины в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU