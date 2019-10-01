2019-10-01T22:26:49+03:00
Общество

Шторм парализовал движение электричек из Гатчины в Петербург

Нарушения в электросети задержали пассажиров на час с лишним
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бушующая стихия преподнесла еще один "сюрприз" горожанам под конец 1 октября.Бушующая стихия преподнесла еще один "сюрприз" горожанам под конец 1 октября.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 1 октября шторм остановил движение электричек из Гатчины в Петербург и в обратном пути. Обеспокоенные пользователи соцсетей сообщали о том, что электропоезда на данных направлениях не ходили уже с 19:00. Петербуржцы вынужденно выбирали альтернативные маршруты движения, чтобы поскорее попасть к себе домой после трудового дня. Электрички возобновили работы только спустя час.

- Действительно, штормовое усиление ветра повлекло за собой нарушение работы контактной сети железной дороги на участке «Гатчина-Балтийская - Пудость». Из-за этого задержались некоторые пригородные поезда Балтийского направления. После устранения аварии электрички №6364 «Гатчина - Санкт-Петербург» и №6361 «Санкт-Петербург - Гатчина» продолжили движение с опозданием около часа, - сообщили в пресс-службе ОЖД.

По словам недовольных пассажиров, задержка движения длилась чуть дольше: только в 20:37 один из электропоездов Балтийского направления наконец-то отправился из Гатчины в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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