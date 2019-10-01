Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине

1 Окт. 23:39 2019-10-02T00:06:10+03:00

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Днем 1 октября сотрудники технического надзора ГИБДД по Пушкинскому району остановили на улице Саперной МАЗ, который чуть ли не разваливался на ходу. В кузове машины находился металлолом. Однако отличить хлам внутри от хлама снаружи в данном случае было проблематично. Инспекторы объяснили водителю о том, что техническое состояние его транспорта никуда не годится. В итоге опасную машину отправили на специализированную стоянку.

Под машину даже страшно заглядывать. Фото: vk.com/dorinspb

Пользователи соцсетей катались со смеху от фотографий тягача из постапокалипсиса, удивлялись тому, как он вообще перемещался, и советовали водителю пойти со своим авто сниматься в кино.

- За рулем должен быть терминатор. «I'll be back!».

- Сразу вспомнил любимый стиль в дизайне – «grunge». Постапокалиптические, а-ля в фильмах «Водный мир», «Безумный Макс» и «Дорога». Надпись «Gatchina» на кабине очень фактурно смотрится!

- Да уж... Может быть, он весь на металлолом ехал?

Шины тягача совсем истерлись. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU