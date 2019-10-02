Под 200 км/ч: Грабитель топлива на «Киа» удирал от ГИБДД и вылетел с трассы под Гатчиной

СЕГОДНЯ 00:47 2019-10-02T00:47:10+03:00

Чудо, что на такой большой скорости, нарушитель и его пассажир не разбились

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Сотрудники ГИБДД по Пушкинскому району в ходе опасной, но эффектной погони задержали водителя «Киа», который открыто похитил бензин с местной АЗС. По словам инспекторов, подобных нарушителей они ловят в городе каждый день. Однако на этот раз водитель за рулем «Киа», похитивший топливо на сумму 2400 рублей, так просто попадаться стражам порядка не хотел. Он использовал подложные номера. А когда понял, что это не помогло, стал удирать от сотрудников ГИБДД со скоростью под 200 км/ч.

Погоня продолжалась вплоть до поселка Новый Свет в Гатчинском районе. Там «Киа» на полном ходу вылетела с трассы в поле. Повезло, что рядом не было деревьев или столбов.

- В отношении водителя и его пассажира возбудили уголовные дела по статье 161 «Грабеж» УК РФ и статье 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». Полицейские считают, что злоумышленники причастны к аналогичным преступлениям, сейчас на этот счет ведется проверка, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU