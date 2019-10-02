Неизвестный боеприпас испугал отдыхающих на пляже Курортного района
Вечером 30 сентября на одном из пляжей Курортного района Петербурга нашли опасный боезапас. Находку обнаружили близ поселка Солнечное. Испуганные петербуржцы тут же перестали прогуливаться на пляже и сообщили о боеприпасе в МЧС.
- Это был артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны с калибром 45 миллиметров. Уже на следующий день боезапас вывезли усилиями Западного военного округа. В дальнейшем его безопасно утилизируют, - сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.
Спасатели напоминают, что при находке подобных снарядов необходимо как можно быстрее позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101». Также в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии - 8(812) 299-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU