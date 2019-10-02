Неизвестный боеприпас испугал отдыхающих на пляже Курортного района

СЕГОДНЯ 01:13 2019-10-02T01:13:33+03:00

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Вечером 30 сентября на одном из пляжей Курортного района Петербурга нашли опасный боезапас. Находку обнаружили близ поселка Солнечное. Испуганные петербуржцы тут же перестали прогуливаться на пляже и сообщили о боеприпасе в МЧС.

- Это был артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны с калибром 45 миллиметров. Уже на следующий день боезапас вывезли усилиями Западного военного округа. В дальнейшем его безопасно утилизируют, - сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели напоминают, что при находке подобных снарядов необходимо как можно быстрее позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101». Также в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии - 8(812) 299-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU