В Пулково открылись дешевые прямые рейсы в Лондон
У жителей Петербурга появилась прекрасная и бюджетная возможность посмотреть на Биг-Бен, попробовать рассмешить королевского гвардейца, охраняющего Букингемский дворец, и побывать на родите пятичасового чая. Во вторник, 2 октября 2019 года, в аэропорту Пулково открылись прямые рейсы в Лондон. При этом стоимость перелета в одну сторону не бьет по кошельку. Первые пассажиры нового рейса уже отправились покорять столицу Великобритании.
- Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air в ночь на 2 октября 2019 года совершила первый рейс из Лондона в Санкт-Петербург и обратно. Регулярные перелеты между аэропортом Пулково и британским аэропортом Лутон будут выполняться ежедневно, - сообщили в петербургском аэропорту.
Так, из Петербурга в Лондон самолет Airbus A321, рассчитанный на 230 пассажиров в экономклассе, каждый день будет вылетать в 5:40, в обратную сторону из Лутона в 22:40. Стоимость билетов, если сравнивать на сайте Пулково, действительно ниже, чем у других авиакомпаний. За перелет в одну сторону предлагается заплатить 22,99 евро, что по нынешнему курсу около 2 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU