2019-10-02T11:03:08+03:00
Туризм

В Пулково открылись дешевые прямые рейсы в Лондон

Перелет в одну сторону до столицы Великобритании из Петербурга стоит от 2 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково открылись дешевые рейсы из Петербурга в ЛондонВ Пулково открылись дешевые рейсы из Петербурга в ЛондонФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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У жителей Петербурга появилась прекрасная и бюджетная возможность посмотреть на Биг-Бен, попробовать рассмешить королевского гвардейца, охраняющего Букингемский дворец, и побывать на родите пятичасового чая. Во вторник, 2 октября 2019 года, в аэропорту Пулково открылись прямые рейсы в Лондон. При этом стоимость перелета в одну сторону не бьет по кошельку. Первые пассажиры нового рейса уже отправились покорять столицу Великобритании.

- Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air в ночь на 2 октября 2019 года совершила первый рейс из Лондона в Санкт-Петербург и обратно. Регулярные перелеты между аэропортом Пулково и британским аэропортом Лутон будут выполняться ежедневно, - сообщили в петербургском аэропорту.

Так, из Петербурга в Лондон самолет Airbus A321, рассчитанный на 230 пассажиров в экономклассе, каждый день будет вылетать в 5:40, в обратную сторону из Лутона в 22:40. Стоимость билетов, если сравнивать на сайте Пулково, действительно ниже, чем у других авиакомпаний. За перелет в одну сторону предлагается заплатить 22,99 евро, что по нынешнему курсу около 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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