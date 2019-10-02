Тепловоз протаранил Volkswagen в Петербурге, который ехал на знак «Стоп»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-02T08:43:40+03:00

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Петербургские врачи спасают жизнь 26-летнему молодому человеку, который попал в машине под поезд. Около 22:30 часов вечера во вторник, 2 октября, водитель ехал в по Колпинскому району. В поселке Метллострой он начал переезжать железнодорожные пути в районе депо «Славянка» и абсолютно проигнорировал знак «Стоп».

- В районе «Славянка» нерегулируемый железнодорожный переезд, оборудованный знаком «Стоп». Однако водитель автомобиля Volkswagen Golf не выполнил требование и столкнулся с тепловозом «ЧМЭЗ» под управлением 48-летнего машиниста, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

Разумеется, столкновение с поездом для 26-летнего петербуржца не прошло бесследно. С места ДТП его в тяжелом состоянии госпитализировала машина скорой помощи.

Почему пострадавший водитель не остановился перед предупреждающим знаком, имея восьмилетний стаж за рулем, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU