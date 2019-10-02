2019-10-02T08:43:40+03:00
Происшествия

Тепловоз протаранил Volkswagen в Петербурге, который ехал на знак «Стоп»

Жизнь водителя иномарки спасают врачи
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Volkswagen попал под тепловоз в МеталлостроеVolkswagen попал под тепловоз в МеталлостроеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Петербургские врачи спасают жизнь 26-летнему молодому человеку, который попал в машине под поезд. Около 22:30 часов вечера во вторник, 2 октября, водитель ехал в по Колпинскому району. В поселке Метллострой он начал переезжать железнодорожные пути в районе депо «Славянка» и абсолютно проигнорировал знак «Стоп».

- В районе «Славянка» нерегулируемый железнодорожный переезд, оборудованный знаком «Стоп». Однако водитель автомобиля Volkswagen Golf не выполнил требование и столкнулся с тепловозом «ЧМЭЗ» под управлением 48-летнего машиниста, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

Разумеется, столкновение с поездом для 26-летнего петербуржца не прошло бесследно. С места ДТП его в тяжелом состоянии госпитализировала машина скорой помощи.

Почему пострадавший водитель не остановился перед предупреждающим знаком, имея восьмилетний стаж за рулем, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты «Динамо Санкт-Петербург» покажут плакаты с доброшрифтом
В Пушкине безработный сначала украл пистолет, а потом с оружием ограбил магазин
У директора клиники «Доктор Борменталь» в Петербурге угнали Cadillac за 3 миллиона рублей
В Петербурге жена написала заявление на мужа, который воровал «ее деньги»
Безработный мигрант целый год насиловал свою 14-летнюю дочь в деревне под Гатчиной
На «Пионерской» в утренний час пик сломался эскалатор, люди пошли пешком
Пенсионер-рецидивист порезал инвалида во время пьянки в интернате для осужденных в Петербурге
Водитель Mazda сгорел заживо в машине после ДТП с маршруткой в Петербурге
«Газель» задавила насмерть велосипедистку в Ленинградской области
В Пулково открылись дешевые прямые рейсы в Лондон
Неизвестный боеприпас испугал отдыхающих на пляже Курортного района
Под 200 км/ч: Грабитель топлива на «Киа» удирал от ГИБДД и вылетел с трассы под Гатчиной
Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга
Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине