«Газель» задавила насмерть велосипедистку в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-02T08:58:34+03:00

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На трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области автомобиль «Газель» сбил женщину на велосипеде. Произошло это в среду, 2 октября, раним утром в 7:00 часов, пока солнце только начало подниматься из-за горизонта и слабо освещало дорогу. Велосипедистка ехала по обочине, когда на нее налетел грузовичок.

- Авария произошла на 320 километре автодороги Вологда – Тихвин – Кола. Автомобиль «Газель» сбил велосипедиста, которым оказалась женщина, - сообщила пресс-служба управления ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Попавшей под машину женщине на вид около 40 лет. От столкновения и сильного падения, велосипедистка получила огромное количество травм не совместимых с жизнью. Еще до приезда скорой помощи несчастная скончалась. Сейчас правоохранители устанавливают ее личность, чтобы сообщить о трагедии родственникам.

Возраст водителя грузовичка не уточняется. Сотрудники ГИБДД проводят проверку для того, чтобы выяснить причины и обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU