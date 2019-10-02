2019-10-02T08:58:34+03:00
Происшествия

«Газель» задавила насмерть велосипедистку в Ленинградской области

Трагическая авария произошла рано утром в Бокситогорском районе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Грузовик насмерть сбил женщину на велосипеде в Бокситогорском районе ЛенобластиГрузовик насмерть сбил женщину на велосипеде в Бокситогорском районе ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

На трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области автомобиль «Газель» сбил женщину на велосипеде. Произошло это в среду, 2 октября, раним утром в 7:00 часов, пока солнце только начало подниматься из-за горизонта и слабо освещало дорогу. Велосипедистка ехала по обочине, когда на нее налетел грузовичок.

- Авария произошла на 320 километре автодороги ВологдаТихвинКола. Автомобиль «Газель» сбил велосипедиста, которым оказалась женщина, - сообщила пресс-служба управления ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Попавшей под машину женщине на вид около 40 лет. От столкновения и сильного падения, велосипедистка получила огромное количество травм не совместимых с жизнью. Еще до приезда скорой помощи несчастная скончалась. Сейчас правоохранители устанавливают ее личность, чтобы сообщить о трагедии родственникам.

Возраст водителя грузовичка не уточняется. Сотрудники ГИБДД проводят проверку для того, чтобы выяснить причины и обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты «Динамо Санкт-Петербург» покажут плакаты с доброшрифтом
В Пушкине безработный сначала украл пистолет, а потом с оружием ограбил магазин
У директора клиники «Доктор Борменталь» в Петербурге угнали Cadillac за 3 миллиона рублей
В Петербурге жена написала заявление на мужа, который воровал «ее деньги»
Безработный мигрант целый год насиловал свою 14-летнюю дочь в деревне под Гатчиной
На «Пионерской» в утренний час пик сломался эскалатор, люди пошли пешком
Пенсионер-рецидивист порезал инвалида во время пьянки в интернате для осужденных в Петербурге
Водитель Mazda сгорел заживо в машине после ДТП с маршруткой в Петербурге
Тепловоз протаранил Volkswagen в Петербурге, который ехал на знак «Стоп»
В Пулково открылись дешевые прямые рейсы в Лондон
Неизвестный боеприпас испугал отдыхающих на пляже Курортного района
Под 200 км/ч: Грабитель топлива на «Киа» удирал от ГИБДД и вылетел с трассы под Гатчиной
Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга
Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине