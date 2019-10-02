2019-10-02T09:18:24+03:00
Происшествия

Водитель Mazda сгорел заживо в машине после ДТП с маршруткой в Петербурге

На Волхонском шоссе легковушка столкнулась с автобусом и загорелась
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Mazda и маршрутка сгорели после ДТП в Петербурге, водитель легковушки погибMazda и маршрутка сгорели после ДТП в Петербурге, водитель легковушки погибФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На юге Петербурга, Волхонском шоссе в легковом автомобиле заживо сгорел мужчина. Рано утром в среду, 2 октября, на трассе произошло трагическое ДТП – столкнулись автомобиль марки Mazda и маршрутка № 403. От удала иномарка загорелась. Свидетели аварии бросились на помощь водителю, однако достать мужчину из автомобиля не удалось.

- Водитель был в бессознательном состоянии. Его пытались достать из машины, но ноги зажало. В таких случаях со специальным оборудованием вырезают из автомобиля, - рассказали очевидцы страшного события.

Собравшийся народ пытался спасти горящего мужчину как могли. Пока не приехала машина пожарных, очевидцы брали огнетушители из своих автомобилей и пытались потушить огонь. Однако пламя лишь разжигалось и даже перебралось на ПАЗ. В итоге весь транспорт сгорел до основания конструкции.

Все пассажиры маршрутки остались живы. Но многие пострадали. Очевидцы рассказывают, что всем стали быстро оказывать медицинскую помощь, перематывать пострадавшие от ушибов и ссадин головы.

По какой причине произошла смертельная авария, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По рассказам очевидцев, Mazda шла на обгон и выехала на встречку, а маршрутка пыталась уйти от удара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты «Динамо Санкт-Петербург» покажут плакаты с доброшрифтом
В Пушкине безработный сначала украл пистолет, а потом с оружием ограбил магазин
У директора клиники «Доктор Борменталь» в Петербурге угнали Cadillac за 3 миллиона рублей
В Петербурге жена написала заявление на мужа, который воровал «ее деньги»
Безработный мигрант целый год насиловал свою 14-летнюю дочь в деревне под Гатчиной
На «Пионерской» в утренний час пик сломался эскалатор, люди пошли пешком
Пенсионер-рецидивист порезал инвалида во время пьянки в интернате для осужденных в Петербурге
«Газель» задавила насмерть велосипедистку в Ленинградской области
Тепловоз протаранил Volkswagen в Петербурге, который ехал на знак «Стоп»
В Пулково открылись дешевые прямые рейсы в Лондон
Неизвестный боеприпас испугал отдыхающих на пляже Курортного района
Под 200 км/ч: Грабитель топлива на «Киа» удирал от ГИБДД и вылетел с трассы под Гатчиной
Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга
Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине