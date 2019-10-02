Водитель Mazda сгорел заживо в машине после ДТП с маршруткой в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-02T09:18:24+03:00

Mazda и маршрутка сгорели после ДТП в Петербурге, водитель легковушки погиб Фото: СОЦСЕТИ

На Волхонском шоссе легковушка столкнулась с автобусом и загорелась

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На юге Петербурга, Волхонском шоссе в легковом автомобиле заживо сгорел мужчина. Рано утром в среду, 2 октября, на трассе произошло трагическое ДТП – столкнулись автомобиль марки Mazda и маршрутка № 403. От удала иномарка загорелась. Свидетели аварии бросились на помощь водителю, однако достать мужчину из автомобиля не удалось.

- Водитель был в бессознательном состоянии. Его пытались достать из машины, но ноги зажало. В таких случаях со специальным оборудованием вырезают из автомобиля, - рассказали очевидцы страшного события.

Собравшийся народ пытался спасти горящего мужчину как могли. Пока не приехала машина пожарных, очевидцы брали огнетушители из своих автомобилей и пытались потушить огонь. Однако пламя лишь разжигалось и даже перебралось на ПАЗ. В итоге весь транспорт сгорел до основания конструкции.

Все пассажиры маршрутки остались живы. Но многие пострадали. Очевидцы рассказывают, что всем стали быстро оказывать медицинскую помощь, перематывать пострадавшие от ушибов и ссадин головы.

По какой причине произошла смертельная авария, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По рассказам очевидцев, Mazda шла на обгон и выехала на встречку, а маршрутка пыталась уйти от удара.

ИСТОЧНИК KP.RU