2019-10-02T10:01:00+03:00
Происшествия

Пенсионер-рецидивист порезал инвалида во время пьянки в интернате для осужденных в Петербурге

Бывшие уголовники устроили кровавую разборку в комнате учреждения
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионер-рецидивист порезал соседа-инвалида в интернате для осужденных в Усть-ИжорскеПенсионер-рецидивист порезал соседа-инвалида в интернате для осужденных в Усть-ИжорскеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Инвалид 1-й группы попал в больницу с глубокой ножевой раной в районе сердца. В понедельник, 30 сентября, 56-летнего мужчину госпитализировали из своей комнаты дома 253 по Шлиссельбургскому шоссе в поселке Усть-Ижора Петербурга, в котором располагается специальный интернат для инвалидов пенсионеров, освобожденных из мест лишения свободы. Изначально в скорую помощь поступило сообщение, что пострадавшего порезал неизвестный человек у дома 17 по Петрозаводскому шоссе.

- Когда около часа ночи 1 октября из больницы в полицию поступило сообщение о том, что к ним поступил пациент из интерната для осужденных, началась проверка. Под подозрение попал сосед госпитализированного инвалида, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что товарищи, 56-летний инвалид 1-й группы и 75-летний, семь раз осужденный рецидивист, в понедельник вечером, 30 сентября, выпивали в комнате последнего. Как это случается, бывшие уголовники в пьяном состоянии что-то не поделили, из-за чего пенсионер всадил нож в грудь своему соседу.

Постояльца интерната на пенсии был задержан. Сейчас полиция продолжает расследование. Вероятно, на старости лет рецидивисту снова предстоит оказаться в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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