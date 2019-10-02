2019-10-02T10:24:20+03:00
Общество

На «Пионерской» в утренний час пик сломался эскалатор, люди пошли пешком

Непредвиденная «зарядка» оказалась не всем по душе
Петр КИБЕР
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На "Пионерской" утром сломался эскалатор. Фото: vk.com/spb_todayНа "Пионерской" утром сломался эскалатор. Фото: vk.com/spb_today
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Нежданную зарядку сделали утром 2 октября пассажиры петербургского метро, которые живут или работают рядом со станцией «Пионерская». Здесь, в самый час пик, сломался эскалатор. В итоге людям пришлось преодолеть не один десяток ступеней.

- На Пионерской в 9:40 сломался эскалатор, идем пешком, - пишут недовольные пассажиры в соцсетях.

И если молодым и здоровым петербуржцам такой подъем физически ничего не стоил, то пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми он дался непросто.

По сообщениям очевидцев, сломался тот эскалатор, который работает на подъем. На спуск обе самобеглые лестницы работают. При этом жители Приморского района, пользующиеся станцией «Пионерская» уверяют, что именно сломавшийся эскалатор совсем недавно стоял на ремонте.

Причины неисправности неизвестны. Также непонятно, когда работа эскалатора будет восстановлена. Пассажирам стоит принимать во внимание возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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