Безработный мигрант целый год насиловал свою 14-летнюю дочь в деревне под Гатчиной

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-02T10:30:08+03:00

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Приезжий из Таджикистана в Санкт-Петербург 35-летний мужчина, вместо того, чтобы заняться поиском работы, в течение всего 2019 года сексуально домогался свою собственную 14-летнюю дочь. Поздно вечером во вторник, 1 октября, в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала о том, что ее муж насилует их ребенка.

- Вся семья 35-летний муж с женой и их 14-летняя дочь приехали из Таджикистана. Сейчас они живут и временно зарегистрированы в деревне Малые Колпаны в Гатчинском районе, - сообщил «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По заявлению женщины, в котором она обвинила своего супруга в неоднократных действиях сексуального характера, мужчина задержала полиция.

Сейчас правоохранителям предстоит проверка в связи с серьезным обвинением. Известно, что мать семейства приехала в Ленобласть с целью работы в октябре 2018 года. Ее муж с дочерью – только в июле 2019 года. По всей видимости, сексуальные отношения девочки с отцом начались еще на родине.

ИСТОЧНИК KP.RU