В Петербурге жена написала заявление на мужа, который воровал «ее деньги»
Не самая простая семейная жизнь вынудила жительницу Выборгского района написать заявление в полицию на своего супруга. Стражам порядка она пожаловалась, что муж ворует «ее деньги». По словам женщины, это происходило трижды.
- В течение трех месяцев он дважды забирал у жены по тысячи рублей и еще один раз взял 800 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что оба 47-летних супруга являются безработными. Судя по всему, поэтому в семье начался раздрай, а ущерб в 2800 рублей жена посчитала существенным. Впрочем, особым благополучием эта ячейка общества не отличается и ведет не самый образцовый образ жизни. Муж потерпевшей был судим, в том числе по статье «Убийство».
Видимо очередная ссора и послужила поводом для жалобы в полицию.
По словам женщины, деньги у нее отобрали еще в июле и августе, но заявление легло на стол стражам порядка только 1 октября.
По факту жалобы заведено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU