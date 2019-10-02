В Петербурге жена написала заявление на мужа, который воровал «ее деньги»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-02T10:40:24+03:00

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Не самая простая семейная жизнь вынудила жительницу Выборгского района написать заявление в полицию на своего супруга. Стражам порядка она пожаловалась, что муж ворует «ее деньги». По словам женщины, это происходило трижды.

- В течение трех месяцев он дважды забирал у жены по тысячи рублей и еще один раз взял 800 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что оба 47-летних супруга являются безработными. Судя по всему, поэтому в семье начался раздрай, а ущерб в 2800 рублей жена посчитала существенным. Впрочем, особым благополучием эта ячейка общества не отличается и ведет не самый образцовый образ жизни. Муж потерпевшей был судим, в том числе по статье «Убийство».

Видимо очередная ссора и послужила поводом для жалобы в полицию.

По словам женщины, деньги у нее отобрали еще в июле и августе, но заявление легло на стол стражам порядка только 1 октября.

По факту жалобы заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU