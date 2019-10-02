2019-10-02T10:53:29+03:00
Общество

У директора клиники «Доктор Борменталь» в Петербурге угнали Cadillac за 3 миллиона рублей

Научный руководитель и диетолог центра для снижения веса остался без дорогостоящего транспорта, отвернувшись на 10 минут
Лилия КОЗЛОВА
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У директора петербургской клиники для похудения "Доктор Борменталь" угнали Cadillac за три миллионаУ директора петербургской клиники для похудения "Доктор Борменталь" угнали Cadillac за три миллионаФото: Иван ВИСЛОВ
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Знаменитый директор клиники «Доктор Борменталь», в которую люди обращаются для того, чтобы похудеть, Андрей Бобровский остался без своего дорогостоящего автомобиля за 3 миллиона рублей. Около 22:43 часов вечера во вторник, 1 октября, 47-летний научный руководитель и диетолог центра сообщил полиции о том, что его Cadillac Escalad угнали. Причем произошло этого очень быстро, всего за 10 минут.

- Директор сети клиник по снижению веса рассказал правоохранителям о том, что его машину угнали от дома 2 по Аллее Поликарпова. Автомобиль застрахован, однако в нем нет системы слежения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам Бобровского, вне его поля зрения Cadillac был всего лишь 10 минут. В каком направлении угонщик увез дорогую иномарку, пока что не известно. Поисками займутся сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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