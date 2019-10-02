В Пушкине безработный сначала украл пистолет, а потом с оружием ограбил магазин
Чтобы совершить ограбление, необходимо оружие, а чтобы раздобыть оружие, его надо украсть - так решил безработный житель Пушкина. Сначала 30-летний мужчина отправился в оружейный магазин, где похитил пневматический пистолет, а потом пустился во все тяжкие...
- 30 сентября поступило заявление о краже оружия из магазина на Церковной улице. 1 октября о вооруженном ограблении сообщил продавец продуктового магазина «24 часа», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Раскрыть оба дела помогла камера наблюдения, установленная в продуктовом магазинчике. После просмотра видеозаписей стражи порядка быстро установили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и неоднократно судимый житель Пушкина.
При обыске у него дома был изъят украденный ранее пневматический пистолет. Похищенные 5,5 тысяч рублей злоумышленник, по-видимому, успел потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU