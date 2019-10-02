2019-10-02T10:59:53+03:00
Происшествия

В Пушкине безработный сначала украл пистолет, а потом с оружием ограбил магазин

Преступную деятельность мужчины пресекла полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Житель Пушкина украл пистолет,а потом ограбил с ним магазин.Житель Пушкина украл пистолет,а потом ограбил с ним магазин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Чтобы совершить ограбление, необходимо оружие, а чтобы раздобыть оружие, его надо украсть - так решил безработный житель Пушкина. Сначала 30-летний мужчина отправился в оружейный магазин, где похитил пневматический пистолет, а потом пустился во все тяжкие...

- 30 сентября поступило заявление о краже оружия из магазина на Церковной улице. 1 октября о вооруженном ограблении сообщил продавец продуктового магазина «24 часа», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Раскрыть оба дела помогла камера наблюдения, установленная в продуктовом магазинчике. После просмотра видеозаписей стражи порядка быстро установили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и неоднократно судимый житель Пушкина.

При обыске у него дома был изъят украденный ранее пневматический пистолет. Похищенные 5,5 тысяч рублей злоумышленник, по-видимому, успел потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты «Динамо Санкт-Петербург» покажут плакаты с доброшрифтом
У директора клиники «Доктор Борменталь» в Петербурге угнали Cadillac за 3 миллиона рублей
В Петербурге жена написала заявление на мужа, который воровал «ее деньги»
Безработный мигрант целый год насиловал свою 14-летнюю дочь в деревне под Гатчиной
На «Пионерской» в утренний час пик сломался эскалатор, люди пошли пешком
Пенсионер-рецидивист порезал инвалида во время пьянки в интернате для осужденных в Петербурге
Водитель Mazda сгорел заживо в машине после ДТП с маршруткой в Петербурге
«Газель» задавила насмерть велосипедистку в Ленинградской области
Тепловоз протаранил Volkswagen в Петербурге, который ехал на знак «Стоп»
В Пулково открылись дешевые прямые рейсы в Лондон
Неизвестный боеприпас испугал отдыхающих на пляже Курортного района
Под 200 км/ч: Грабитель топлива на «Киа» удирал от ГИБДД и вылетел с трассы под Гатчиной
Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга
Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине