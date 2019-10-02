Хоккеисты «Динамо Санкт-Петербург» покажут плакаты с доброшрифтом

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-02T11:14:03+03:00

Миссия акции «Доброшрифт» - рассказать людям о том, как сложно детям с ДЦП порой написать даже одну букву. Фото: vk.com/hcdynamospb

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Хоккеисты клуба «Динамо Санкт-Петербург» в течение недели после матчей будут выходить на лед с плакатами в поддержку детей с ДЦП. «Превратим слова в реальные дела» - гласит надпись на баннере, написанная особым «Доброшрифтом». Его создали благотворители для привлечения внимания и помощи детям с этим заболеванием. Акция приурочена к Международному дню детского центрального паралича – 2 октября.

- Миссия акции «Доброшрифт» - рассказать людям о том, как сложно детям с ДЦП порой написать даже одну букву и призвать всех к использованию специального шрифта, как символа объединения и поддержки. Давайте вместе делать добрые дела, - публикуют обращение спортсмены на странице в соцсети «Хоккейный клуб Динамо Санкт-Петербург».

Также все средства, вырученные с матча, который пройдет 13 октября на главной арене «Юбилейного» будут перечислены в благотворительный фонд «Подарок ангелу» на поддержку детей с ДЦП и их семей - это физическая и логопедическая реабилитация, медикаменты, специализированная мебель, одежда и финансовая помощь семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU