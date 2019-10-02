В Петербурге выясняют причины падения пенсионерки и мужчины с высоты

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-02T11:20:42+03:00

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Полиция Петербурга выясняет причины падения с высоты двух людей, пенсионерки в Выборгском районе с 4 этажа и мужчины в Колпино с 3 этажа. Оба инцидента произошли во вторник, 1 октября. Один рано утром, другой наоборот, поздно вечером. Оба оказались в больницах города в очень тяжелом состоянии. Полиция города выясняет причины падения.

- В 4:43 часов 2 октября в Елизаветинскую больницу госпитализировали 65-летнюю женщину, которая упала из окна 4 этажа собственной квартиры дома 81 по Ярославскому шоссе. У пенсионерки огромное количество травм, сейчас опрашивать ее еще нельзя, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В тот же день, в 20:21 с третьего этажа дома 14 по улице Ижорского Батальона в Купчино выпал 35-летний мужчина. Как это произошло, свидетели не заметили. Он также госпитализирован с множеством тяжелых травм и не готов пока что проходить опросы полиции.

По обоим случая работаю правоохранители, которым предстоит выяснить причины падения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU