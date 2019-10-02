2019-10-02T11:38:10+03:00
Спорт

Лига чемпионов возвращается: сегодня «Зенит» сыграет в Петербурге с «Бенфикой»

Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 22:00 по местному времени
Петр КИБЕР
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Вечером на "Газпром Арене" "Зенит" примет "Бенфику".Вечером на "Газпром Арене" "Зенит" примет "Бенфику".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Футбольный стадион на Крестовском острове, который в 2017 году успел принять Кубок Конфедераций, в через год стал ареной для баталий Чемпионата мира, лишь сейчас впервые примет игры Лиги чемпионов. Таким матчем станет встреча «Зенита» с «Бенфикой», которая состоится вечером 2 октября. И этого момента с нетерпением ждут все.

- Это первая домашняя игра за длительное время. Очень долго, год или даже чуть больше, мы ждали этот матч. Все настроены и ждем хорошего результата, - заявил накануне капитан «Зенита» Бронислав Иванович.

Разумеется, зенитовцы ждут матча с «Бенфикой» не ради острых ощущений, а с надеждой на победу. Им, сыгравшим в прошлом туре вничью с «Лионом», очень нужны очки. Впрочем, не меньше они нужны и португальцам, которые уступили «Лейпцигу».

Игра обещает быть жаркой. Начнется она в 22:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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