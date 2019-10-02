2019-10-02T12:04:16+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти отбился от грабителя, напавшего на него с ножом

Горе-налетчик, встретив мощный отпор, сбежал с места преступления ни с чем
Лилия КОЗЛОВА
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Парень отбился от грабителя с ножом в Ленинградской областиПарень отбился от грабителя с ножом в Ленинградской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Молодой житель Ленинградской области с боем встретил грабителя, напавшего на него с ножом. Инцидент произошел еще в начале минувшего месяца, 4 октября, в деревне Вартемяги. Около месяца правоохранители разыскивали подозреваемого. В итоге его задержали приезжего из Белоруссии, у которого нет прописки и конкретного места жительства.

- В Токсовскую районную больницу 4 сентября от дома 31 по Приозерскому шоссе в деревне Вартемяги был госпитализирован 22-летний местный житель, уроженец Узбекистана. У молодого человека были ушиб головы, резанные раны на плече и груди, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в тот вечер, недалеко от дома, на него напал 41-летний приезжий из республики Белорусь. Мужчина стал угрожать парню ножом и требовал отдать ему мобильный телефон. Однако юноша оказался не из робкого десятка и начал давать отпор грабителю. Мужчина, размахивая оружием, порезал молодого человека, но ничего не украл и поспешил сбежать.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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