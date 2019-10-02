3 октября на Мурманской трассе разведут Ладожский мост

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-02T12:05:00+03:00

Это будет сделано для проходя яхты Lady Dana 44

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Автомобилистам Петербурга и Ленобласти, в особенности тем, кто живет или по работе пользуется мурманским направлением, утром 3 октября стоит заранее планировать свой маршрут. В течение 45 минут движение по трассе «Кола» будет перекрыто из-за разводки Ладожского моста.

- В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке яхты «Lady Dana 44» с максимальным высотным габаритом 21,5 будет производиться разводка моста через Неву, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

В УПРДОРе просят быть автомобилистов внимательнее и учитывать информацию при построении своего маршрута. Также дорожники приносят извинения водителям и пассажирам за возможные неудобства.

Напомним, что Ладожский мост расположен на 40 километре трассы Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU