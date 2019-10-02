2019-10-02T12:51:58+03:00
Происшествия

Toyota вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов в Петербурге

Иномарку занесло после ДТП с BMW на Большом Сампсониевском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
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Toyota вылетела на тротуар и задавила двух пешеходов на Большом СампсониевскомToyota вылетела на тротуар и задавила двух пешеходов на Большом СампсониевскомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Иномарка Toyota на большой скорости вылетела на тротуар на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге и сбила двух человек. Утром в среду, 2 октября, на пересечении проспекта с Кантемировской улицей в Выборгском районе произошла авария с участием «японца» и BMW. От удара автомобиль по инерции вынесло на пешеходную часть.

- Водитель на Toyota попробовал проскочить на красный свет светофора и задел едущий BMW, - пишут «Невские новости» со ссылкой на сотрудника ДПС Петербурга.

После столкновения японский автомобиль понесло в сторону тротуара: он повалил ограждения и оказался на пешеходной части, где врезался в двоих прохожих.

BMW остался стоять на проспекте, перегородив одну полосу движения. Toyota с разбитым капотом и помятым корпусом – на тротуаре. Известно, что пешеходы остались живы, при этом пострадал серьезно только один. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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