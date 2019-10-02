Для петербургской погоды: Скамейки с зонтиками установили на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-02T13:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Оригинальные скамейки появились в Василеостровском районе Петербурга. В среду, 2 октября, местные жители поделились в сети фотографиями благоустроенного двора на улице Кораблестроителей. «Уличные диваны» уникальны тем, что сделаны специально для дождливой петербургской погоды: над каждой скамеечкой установлен железный зонтик, под которым можно укрыться от непогоды.

- Вo двope дoмa нa yлицe Kopaблecтpoитeлeй установили оригинальные скамейки, как раз для нашей погоды, - радостно отметили петербуржцы.

Скамейки, укрывающие от дождя, установили на улице КораблестроителейФото: СОЦСЕТИ

Скамейки сами по себе не простые. Кованная металлическая основа с деревянным сиденьем, изогнутые, форменные спинки и подлокотники. Зонтик словно держит в руках милый фонарный столб, с интеллигентной «галстуком-бабочкой».

Однако некоторые жители Петербурга посчитали, что проект скамеек не достаточно проработан. По их мнению, для Северной столицы такие «диваны» - идеальный вариант, но зонтики над ними должны быть значительно больше, чтобы защитить не только от дождя, но и еще от шквального ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU