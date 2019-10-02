2019-10-02T13:44:55+03:00
Общество

В Петербурге за сутки снесли шесть незаконных парковок

Рейд по освобождению земли провел комитет по контролю за имуществом города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге за день снесли несколько незаконных парковок. Фото: ККИ СПБВ Петербурге за день снесли несколько незаконных парковок. Фото: ККИ СПБ
Изменить размер текста:

Шесть незаконных автостоянок всего за день снесли сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Очередной рейд прошел по городу во вторник, 1 октября.

- Две незаконные парковки обнаружились на проспекте Энтузиастов, напротив дома 53/38. Они занимали территорию общей площадью больше 9 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба Смольного.

Обе стоянки были огорожены забором, пункт дежурной охраны и металлические ворота. Ранее площади действительно находились в аренде у коммерсантов, однако срок договора истек в марте 2019 года. С этого момента владельцы парковок должны были освободить землю, но не сделали этого и продолжали работать.

Еще одна большая незаконная стоянка нашлась на улице Доблести, а другая - на улице Партизана Германа. Также под слом пошли парковки в Станционном поселке и на Октябрьской набережной. А всего в пользование города было возвращено более 30 тысяч квадратных метров земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умерла театральный режиссер и профессор института сценического искусства Петербурга Лариса Грачева
Утопленника с ссадинами на голове выловили из реки под Малоохтинским мостом
Для петербургской погоды: Скамейки с зонтиками установили на Васильевском острове
Toyota вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов в Петербурге
В школе молчали и не сообщали о проблеме: детский омбудсмен сделал первые выводы об избиении детей в Коммунаре
Мощный ураган «Мортимер» повалил 17 деревьев в Петербурге
3 октября на Мурманской трассе разведут Ладожский мост
Житель Ленобласти отбился от грабителя, напавшего на него с ножом
Лига чемпионов возвращается: сегодня «Зенит» сыграет в Петербурге с «Бенфикой»
В Петербурге выясняют причины падения пенсионерки и мужчины с высоты
Хоккеисты «Динамо Санкт-Петербург» покажут плакаты с доброшрифтом
В Пушкине безработный сначала украл пистолет, а потом с оружием ограбил магазин
У директора клиники «Доктор Борменталь» в Петербурге угнали Cadillac за 3 миллиона рублей
В Петербурге жена написала заявление на мужа, который воровал «ее деньги»
Безработный мигрант целый год насиловал свою 14-летнюю дочь в деревне под Гатчиной
На «Пионерской» в утренний час пик сломался эскалатор, люди пошли пешком
Пенсионер-рецидивист порезал инвалида во время пьянки в интернате для осужденных в Петербурге
Водитель Mazda сгорел заживо в машине после ДТП с маршруткой в Петербурге
«Газель» задавила насмерть велосипедистку в Ленинградской области
Тепловоз протаранил Volkswagen в Петербурге, который ехал на знак «Стоп»
В Пулково открылись дешевые прямые рейсы в Лондон
Неизвестный боеприпас испугал отдыхающих на пляже Курортного района
Под 200 км/ч: Грабитель топлива на «Киа» удирал от ГИБДД и вылетел с трассы под Гатчиной
Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга
Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине