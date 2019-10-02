В Петербурге за сутки снесли шесть незаконных парковок

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-02T13:44:55+03:00

В Петербурге за день снесли несколько незаконных парковок. Фото: ККИ СПБ

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Шесть незаконных автостоянок всего за день снесли сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Очередной рейд прошел по городу во вторник, 1 октября.

- Две незаконные парковки обнаружились на проспекте Энтузиастов, напротив дома 53/38. Они занимали территорию общей площадью больше 9 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба Смольного.

Обе стоянки были огорожены забором, пункт дежурной охраны и металлические ворота. Ранее площади действительно находились в аренде у коммерсантов, однако срок договора истек в марте 2019 года. С этого момента владельцы парковок должны были освободить землю, но не сделали этого и продолжали работать.

Еще одна большая незаконная стоянка нашлась на улице Доблести, а другая - на улице Партизана Германа. Также под слом пошли парковки в Станционном поселке и на Октябрьской набережной. А всего в пользование города было возвращено более 30 тысяч квадратных метров земли.

ИСТОЧНИК KP.RU