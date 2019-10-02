Утопленника с ссадинами на голове выловили из реки под Малоохтинским мостом

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-02T13:49:44+03:00

В Петербурге под мостом нашли утопленника с крестиком и ссадинами на голове Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга из реки Охты выловили труп мужчины. В 15:24 часов в среду, 2 октября, местные жители заметили в воде под Малоохтинским мостом плавающее тело, которое прибило к гранитной набережной. Поняв, что это утопленник, прохожие вызвали полицию.

- Из реки Охты на Свердловской набережной напротив дома 64 был выловлен труп неизвестного мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Личность утопленника сразу же правоохранителям установить не удалось, так как при себе у него не было документов. На вид мужчине 45-55 лет, у него европейский тип лица. Одет труп в черную кофту, синюю футболку, а также темного цвета трусы. На шее у него была черная веревка с крестиком из белого металла. Также в карманах у него нашли смартфон и кнопочный телефон.

Правоохранители обратили внимание на ссадины на голове трупа, что создало подозрение на то, что человек умер не своей смертью. На данный момент тело находится в морге на экспертизе, которой предстоит установить причины кончины мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU