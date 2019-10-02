Умерла театральный режиссер и профессор института сценического искусства Петербурга Лариса Грачева

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-02T14:18:26+03:00

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Художественный руководитель Социально-художественного театра, профессор РГИСИ, доктор искусствоведения Лариса Грачева умерла 1 октября 2019 года в Санкт-Петербурге. О смерти педагога в среду, 2 октября, сообщили в российском государственном институте сценических искусств.

- Удар судьбы сильнейший. По нашей мастерской, по кафедре, по институту, по всей нашей отечественной театральной педагогике, по нашему театру. Лариса стала крупнейшим театральным ученым — теоретиком, исследователем, сделала бесценные предложения для практической театральной педагогики. Ко всему прочему она была и светлым человеком — скромным, безупречным этически, а это для нашей порой грешной, суетливой театральной среды тоже кое-что значит, - заявил профессор РГИСИ, коллега Грачевой, Вениамин Фильштинский.

В университете отмечают, что смерть Ларисы Грачевской – трагедия для РГИСИ и всего театрального искусства в целом, так как ушел из жизни выдающийся педагог. На данный момент информации о дате и месте прощания еще нет. Однако она появится позже на сайте университета.

Лариса Грачева не только преподавала, но и вела активную научную работу, писала книги об актерском мастерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU