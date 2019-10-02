2019-10-02T14:51:32+03:00
Происшествия

Голый мужчина с окровавленным горлом истошно кричал, бегая по улицам Кудрово

Перепуганные местные жители срочно вызвали скорую помощь и полицию [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Обнаженный мужчина в трусах и ботинках напугал истошным криком жителей КудровоОбнаженный мужчина в трусах и ботинках напугал истошным криком жителей КудровоФото: принтскрин видео.
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Жители города Кудрово, что в Ленинградской области, не на шутку испугались мужчину, который бегал по дворам домов на Европейском проспекте. Голого человека, в одних трусах и ботинках, заметили днем в среду, 2 октября. По рассказам очевидцев, он метался кругом с перерезанным горлом и истошно вопил. Прохожие незамедлительно стали звонить в скорую помощь и полицию.

- Очень жалко человека. Кричал про каких-то паразитов. Что в горле у него что-то застряло, - рассказала одна из свидетельниц переполоха в Кудрово.

Некоторые местные жители отметили, что горло у мужчины было не перерезано, тогда бы он не смог так кричать и быстро бегать. Но было расцарапано и в крови. Очевидцы предположили, что мужчина это сделал с собой сам.

- На 12 этаже он живет, бегал по коридору орал, жуть. Несколько дней музыка на весь этаж играла, постоянно обкуренный, - рассказала одна из жительниц дома, вокруг которого наматывал круги мужчина.

Жильцы выдвинули мысль, что голый человек, возможно, употребляет наркотики, а его неадекватная реакция – это последствия их негативного влияния.

В итоге машина скорой помощи и полиция приехали через 10 минут после вызова. Наблюдатели заметили, что мужчина с радостью запрыгнул к спасателям и направился к врачам.

Голый мужчина с окровавленным горлом истошно кричал, бегая по улицам Кудрово 2 октября 2019 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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