2019-10-02T15:05:43+03:00
Происшествия

Москвич ночью влез в детский садик и играл на пианино в Невском районе Петербурга

Мужчина оказался нетрезв и вдобавок числился в розыске
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге поймали москвича в розыске, который ночью играл на пианино в детском саду.В Петербурге поймали москвича в розыске, который ночью играл на пианино в детском саду.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

На срочный вызов от обеспокоенных граждан выехали ночью 2 октября сотрудники Росгвардии Невского района Петербурга. Причиной беспокойства местных жителей стали звуки музыки, а точнее пианино, которые доносились с территории детского сада. Учитывая, что на часах было около 3:00, то недовольство горожан можно было понять. Но результаты визита стражей порядка оказались еще интереснее.

- На территории детского сада наряд задержал 37-летнего мужчину, который играл на расположенном во дворе учреждения пианино, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Нетрезвого музыканта доставили в отделение, где выяснились интересные подробности. Мужчина оказался уроженцем столицы, где его активно ищут. Московские полицейские страстно ждут встречи с подопечным, которого объявили в федеральный розыск по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Пока москвич задержан, скорее всего в ближайшее время его отправят в первопрестольную.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербургский ЗакС обозначил главные направления работы в новом году
Ростральные колонны Петербурга открыли после реставрации
Главный мостостроитель Петербурга «Пилон» массово сокращает сотрудников
Пьяная компания на «Оке» устроила ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге
Лучшим учителям Санкт-Петербурга вручат по 200 тысяч рублей
Пенсионеры из Ленобласти получили льготы на проезд в транспорте Петербурга
Арнольд Шварценеггер встретится со своим фанатом из Ленобласти
В 2020 году Петербург снизит расходы на строительство метро и увеличит на уборку
Пять медучреждений Санкт-Петербурга заподозрили в организации картеля
Виновник смертельной аварии на Невском проспекте принес извинения всем в зале суда
Полиция выясняет причины смерти мужчины, найденного у железнодорожных путей в Ленобласти
Еле пьет, не ест: В Петербурге спасают жизнь щенку, которого сбила машина и скрылась
Голый мужчина с окровавленным горлом истошно кричал, бегая по улицам Кудрово
Умерла театральный режиссер и профессор института сценического искусства Петербурга Лариса Грачева
Утопленника с ссадинами на голове выловили из реки под Малоохтинским мостом
В Петербурге за сутки снесли шесть незаконных парковок
Для петербургской погоды: Скамейки с зонтиками установили на Васильевском острове
Toyota вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов в Петербурге
В школе молчали и не сообщали о проблеме: детский омбудсмен сделал первые выводы об избиении детей в Коммунаре