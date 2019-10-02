Москвич ночью влез в детский садик и играл на пианино в Невском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-02T15:05:43+03:00

В Петербурге поймали москвича в розыске, который ночью играл на пианино в детском саду. Фото: Виктория МИНАЕВА

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На срочный вызов от обеспокоенных граждан выехали ночью 2 октября сотрудники Росгвардии Невского района Петербурга. Причиной беспокойства местных жителей стали звуки музыки, а точнее пианино, которые доносились с территории детского сада. Учитывая, что на часах было около 3:00, то недовольство горожан можно было понять. Но результаты визита стражей порядка оказались еще интереснее.

- На территории детского сада наряд задержал 37-летнего мужчину, который играл на расположенном во дворе учреждения пианино, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Нетрезвого музыканта доставили в отделение, где выяснились интересные подробности. Мужчина оказался уроженцем столицы, где его активно ищут. Московские полицейские страстно ждут встречи с подопечным, которого объявили в федеральный розыск по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Пока москвич задержан, скорее всего в ближайшее время его отправят в первопрестольную.

ИСТОЧНИК KP.RU