Еле пьет, не ест: В Петербурге спасают жизнь щенку, которого сбила машина и скрылась
В ветеринарной клинике Сотникова в Петербурге врачи пытаются спасти жизнь маленькому щенку-девочке, которую сбила машина в Кронштадте. В понедельник, 30 сентября, около 9 утра собака металась по дороге Кронштадтского шоссе, когда на нее наехал черный Ford Mondeo. Водитель даже не притормозил, когда животное оказалось под его колесами, и быстро скрылся с места.
- Удар был очень сильный. Щенок не сразу пришел в сознание. Сейчас малышка находится в ветклинике. Она не встает, голову не держит, еле пьет и не может есть, - рассказал неравнодушный петербуржец, который отнес собаку врачам.
Собака в тяжелом состоянии, но борется за свою жизньФото: СОЦСЕТИ
Несмотря на то, что пушистая девочка в тяжелом состоянии, ветеринары говорят, что надежда есть. Щенок не сдается, борется за свою жизнь вместе с медиками.
Откуда взялся щенок на шоссе. Не известно. Ошейника на собаке не было, чипа у нее тоже нет. Петербуржец предполагает, что маленькая четверолапая красавица сбежала, возможно, вырвалась из ошейника. Всех неравнодушных мужчина просит о помощи. А также надеется, что водитель, сбивший собаку, откликнется и тоже проявит свое участие в спасении щенка.
ИСТОЧНИК KP.RU