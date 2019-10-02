Еле пьет, не ест: В Петербурге спасают жизнь щенку, которого сбила машина и скрылась

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-02T15:16:38+03:00

Удар автомобиля был такой силы, что собака не сразу пришла в сознание [фото]

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В ветеринарной клинике Сотникова в Петербурге врачи пытаются спасти жизнь маленькому щенку-девочке, которую сбила машина в Кронштадте. В понедельник, 30 сентября, около 9 утра собака металась по дороге Кронштадтского шоссе, когда на нее наехал черный Ford Mondeo. Водитель даже не притормозил, когда животное оказалось под его колесами, и быстро скрылся с места.

- Удар был очень сильный. Щенок не сразу пришел в сознание. Сейчас малышка находится в ветклинике. Она не встает, голову не держит, еле пьет и не может есть, - рассказал неравнодушный петербуржец, который отнес собаку врачам.

Собака в тяжелом состоянии, но борется за свою жизньФото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что пушистая девочка в тяжелом состоянии, ветеринары говорят, что надежда есть. Щенок не сдается, борется за свою жизнь вместе с медиками.

Откуда взялся щенок на шоссе. Не известно. Ошейника на собаке не было, чипа у нее тоже нет. Петербуржец предполагает, что маленькая четверолапая красавица сбежала, возможно, вырвалась из ошейника. Всех неравнодушных мужчина просит о помощи. А также надеется, что водитель, сбивший собаку, откликнется и тоже проявит свое участие в спасении щенка.

ИСТОЧНИК KP.RU