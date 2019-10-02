2019-10-02T15:48:15+03:00
Происшествия

Полиция выясняет причины смерти мужчины, найденного у железнодорожных путей в Ленобласти

Труп лежал рядом с рельсами недалеко от карьера Залесье
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти нашли труп мужчины рядом с железной дорогойВ Ленобласти нашли труп мужчины рядом с железной дорогойФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники полиции Ломоносовского района Ленинградской области выясняют причины гибели мужчины, труп которого был найден рядом с рельсами неподалеку от карьера Залесье. На бездыханное тело наткнулся экскаваторщик с карьера около 8 часов утра в среду, 2 октября. Прибывшие на место правоохранители начали изучать место, где лежал усопший.

- Рядом с железнодорожными путями, в четырех метрах от них, на перегоне Ораниенбаум – Лебяжье лежал мертвый мужчина с множественными травмами и гематомами. Его кроссовки были найдены в паре десятков метров от него, - сообщили очевидцы в соцсети.

На вид мужчине лет тридцать. Он был одет в оранжевую футболку, темно-синюю куртку и такие же джинсы. Личность его еще не установлено.

В Октябрьской железной дороге отметили, что смерть мужчины не была зафиксирована. Также транспортные полицейские рассказали, что занимаются расследованием происшествия. По всей видимости, погибшего сбил поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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