2019-10-02T16:11:53+03:00
Происшествия

Пять медучреждений Санкт-Петербурга заподозрили в организации картеля

Дело об антиконкурентном соглашении рассмотрят 22 октября
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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УФАС опубликовал список медицинского картеля в Санкт-Петербурге.УФАС опубликовал список медицинского картеля в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В антиконкурентном сговоре заподозрили пять крупных медицинских организаций в Санкт-Петербурге. Речь идет об участии в государственных закупках по поставкам в городские поликлиники и больницы медицинского оборудования и расходных материалов на 58 миллионов рублей. Медицинский картель действовал сообща на протяжении трех лет - с 2016 года.

- Одним из признаков наличия соглашения является отсутствие снижения цены контрактов или минимальное снижение от 0,5% до 1% в тех торгах, в которых участвовали организации. Если же на торги с участием этих компаний заявлялись и другие организации, не замешанные в картеле, то снижение могло составить до 20% от НМЦК, - комментируют ситуацию в Управлении Федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга.

По данным УФАС, в список медицинского картеля попали: «Альфа-Мед», «Диалмед», «Астрея», «ЭкоМед» и МТК «Альфа-Мед». Дело об антиконкурентном соглашении рассмотрят 22 октября на первом заседании комиссии Санкт-Петербургского УФАС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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